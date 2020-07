Sicurezza: Viminale, oltre 1,8 milioni di euro a vittime estorsione e usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della 26ma seduta del Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura, presieduta dal commissario straordinario del governo, il prefetto Annapaola Porzio, è stata deliberata la concessione di benefici per oltre 1.800.000 euro. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. Il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura ha il compito di esaminare e deliberare sulle istanze di accesso al Fondo di solidarietà e anche nel corso del periodo di lockdown non ha mai sospeso la propria attività. Dall’inizio dell’anno ad oggi, infatti, sono ben 14 milioni di euro i benefici concessi dal Comitato. (Rin)