Cile: coronavirus, registrato minor numero di contagi in due mesi

- Santiago del Cile, 14 lug - Il Cile ha registrato oggi il minor numero di contagi di coronavirus in quasi due mesi con 1836 nuovi casi nelle ultime 24 ore secondo dati ufficiali. Arriva in questo modo a 319.493 il numero totale dei casi ad oltre quattro mesi dall'inizio della pandemia nel paese. Sono invece 45 le morti registrate nelle ultime 24 ore, un dato che porta il numero totale dei decessi a 7.069. Il ministro della Salute, Enrique Paris, ha affermato che in questo modo si conferma tendenza alla diminuzione della circolazione del virus registrata nel corso delle ultime settimane. "Il miglioramento continua, la conferma viene dalle stesse cifre, i nuovi casi sono diminuiti un 15 per cento negli ultimi sette giorni ed un 35 per cento nelle ultime due settimane", ha detto il ministro. Paris ha invitato ad ogni modo la popolazione a mantenere le misure preventive affermando che "siamo tutti vulnerabili e dipendiamo tutti gli uni dagli altri, si tratta di un principio valido per tutto il pianeta". (segue) (Bua)