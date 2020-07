Usa: Pompeo accoglie con favore decisione del Regno Unito di estromettere Huawei da rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, accoglie con favore la decisione del governo britannico di estromettere Huawei dall’appalto per la realizzazione della rete 5G nel Regno Unito. Lo comunica il dipartimento di Stato in una nota oggi, quando, dopo le voci che si sono rincorse nei mesi scorsi, il governo guidato da Boris Johnson ha ordinato il blocco dell’acquisto di tecnologie e infrastrutture della cinese Huawei a partire dal 31 dicembre. Inoltre, il governo britannico ha deciso di sbarazzarsi di ogni fornitura Huawei entro il 2027. L’annuncio ufficiale del governo britannico è arrivato in Parlamento per bocca del ministro per il Digitale, Oliver Dowden, dopo gli incontri del premier Boris Johnson con il Consiglio di Sicurezza nazionale e il gabinetto dei ministri. La decisione di Londra arriva dopo quella degli Stati Uniti, che da mesi hanno vietato a Huawei di partecipare agli appalti per la realizzazione della rete 5G. La preoccupazione di Trump, che ora sembra condivisa anche da Johnson, è che il governo cinese possa utilizzare queste infrastrutture a scopo di spionaggio. "Con questa decisione - si legge nel comunicato di Pompeo - il Regno Unito si aggiunge a una lista crescente di paesi di tutto il mondo che si battono per la loro sicurezza nazionale vietando l'uso di fornitori non affidabili e ad alto rischio. Continueremo a lavorare con i nostri amici britannici per promuovere un ecosistema 5G sicuro e vivace, che è fondamentale per la sicurezza e la prosperità transatlantica". (Nys)