Usa: Trump annuncia fine privilegi speciali per Hong Kong

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che firmerà un disegno di legge e un ordine esecutivo che punisce la Cina per le sue azioni a Hong Kong. Lo riporta l'emittente "Cnn". Trump anche accusato Pechino di aver nascosto il coronavirus all'inizio della pandemia e di averlo "scatenato sul mondo". All'inizio di luglio, il Senato degli Stati Uniti ha approvato la versione finale di un ordine esecutivo che dovrebbe imporre sanzioni economiche sulle imprese commerciali che collaborano con la Cina nella limitazione dell'autonomia di Hong Kong. Il provvedimento attende la firma di Trump. "Hong Kong sarà ora trattata come la Cina continentale", ha detto Trump in una conferenza stampa al Rose Garden della Casa Bianca. "Nessun privilegio speciale, nessun trattamento economico speciale e nessuna esportazione di tecnologie sensibili". Riferendosi a Hong Kong, Trump ha detto che "nessuna amministrazione è stata più dura con la Cina di questa". Il presidente Usa ha anche attaccato il candidato presunto del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, spiegando che "l'intera carriera" di quest'ultimo "è stata un regalo al Partito comunista cinese" e che ora il programma economico dei Dem è ispirato da Bernie Sanders. (Nys)