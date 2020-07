Usa: Trump difende la bandiera confederata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la gente "ama" la bandiera confederata. Così ha risposto a una domanda dell'emittente "Cbs" circa un simbolo considerato un doloroso ricordo della schiavitù per molti afroamericani, e in questi giorni al centro di vibranti proteste da parte dei movimenti antirazzisti, che ne chiedono la rimozione dai luoghi pubblici. Gli organizzatori delle corse Nascar e il corpo dei Marines il mese scorso hanno vietato la bandiera. "Conosco persone a cui piace la bandiera confederata e che non pensano alla schiavitù", ha detto il presidente in un'intervista con "Cbs". "Io guardavo la Nascar, e avevi quelle bandiere dappertutto. Ora le hanno tolte da mezzo. Ma è una questione di libertà di parola". Trump è intervenuto anche in difesa di una coppia di St. Louis che è diventata virale grazie a dei video che la mostravano mentre puntava armi da fuoco contro i manifestanti di Black Lives Matter. La coppia, Mark e Patricia McCloskey, si è vista poi confiscare le armi dalla polizia. Trump ha detto che la coppia si stava solo proteggendo da una folla inferocita che la minacciava. (Nys)