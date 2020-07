Usa: ricoverata con sintomi da coroonavirus il giudice della Corte suprema Bader Ginsburg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei giudici più famosi della Corte Suprema Usa, Ruth Bader Ginsburg, è stata ricoverata al Johns Hopkins Hospital di Baltimora per il trattamento di un possibile contagio di coronavirus, secondo quanto riportato dal sito "Axios". Bader Ginsburg sta "riposando comodamente" e rimarrà in ospedale per alcuni giorni. Il giudice, di orientamente quasi sempre liberale, ha 87 anni e ha combattuto per anni diverse malattie, compresa una diagnosi di cancro che poi ha battuto nel gennaio di quest'anno. A maggio, Ginsburg è stata ricoverata in ospedale e ha ricevuto un trattamento non chirurgico per una malattia della cistifellea. Il presidente Trump ha commentato: "Le auguro il meglio, spero che stia meglio". (Nys)