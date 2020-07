Giappone: coronavirus, governo sollecita gli Usa a contenere i focolai nelle basi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha sollecitato gli Stati Uniti ad adottare misure rigorose per prevenire la propagazione dei focolai di coronavirus emersi in diverse basi militari statunitensi nel Sud del Giappone. Lo hanno riferito fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Almeno un centinaio di soggetti positivi sono stati individuati presso le basi operate dal corpo dei Marine degli Stati Uniti a Okinawa, la provincia all’estremo sud del Giappone. La maggior parte dei contagi si è verificata tra il personale della Base aerea di Futenma, che sorge nel mezzo del centro abitato di Ginowan. Il brusco aumento delle infezioni ha suscitato il timore di una rapida propagazione del virus nell’arcipelago di Okinawa. Le preoccupazioni sono aumentate ieri, dopo la notizia che tre militari statunitensi si sono imbarcati su un volo interno dall’aeroporto di Haneda, a Tokyo, verso la base aerea di Iwakuni, nella prefettura di Yamagushi, nonostante le linee guida che proibiscono loro l’utilizzo di trasporti pubblici e di massa. Il ministro della Difesa giapponese, Taro Kono, ha riferito in merito alla vicenda nella serata di ieri, affermando che i tre hanno mentito in merito alla volontà di noleggiare una automobile; il ministro ha parlato di una “situazione estremamente grave”, ed ha sollecitato rigide misure disciplinari. (segue) (Git)