Giappone: coronavirus, verso allentamento restrizioni viaggi per atleti olimpici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per le Olimpiadi del Giappone, Seiko Hashimoto, ha annunciato ieri, 14 luglio, che il governo sta valutando un allentamento delle restrizioni agli ingressi e ai viaggi per gli atleti e i funzionari stranieri che prenderanno parte alle Olimpiadi e Paralimpiadi estive di Tokyo, originariamente in programma quest’anno, ma rinviate al 2021 a causa della pandemia di coronavirus. Hashimoto ha sollecitato a intraprendere in anticipo le discussioni tese ad ammorbidire i divieti e le restrizioni per consentire lo svolgimento dei Giochi, ed ha avvertito che in assenza di piani d’azione il paese rischia di trovarsi in una “situazione difficile”. Secondo fonti governative citate dalla stampa giapponese, Tokyo sta valutando l’adozione di criteri che consentirebbero l’ingresso di atleti e funzionari olimpici anche se l’evoluzione del quadro pandemico costringerà il Giappone a mantenere in vigore il blocco degli ingressi da alcuni paesi del Globo. (segue) (Git)