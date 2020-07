Giappone: coronavirus, verso allentamento restrizioni viaggi per atleti olimpici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta portando avanti anche colloqui tesi ad allentare il divieto d’ingresso per i viaggiatori da Australia, Nuova Zelanda, Thailandia e Vietnam, come primo passo verso la normalizzazione del traffico aereo internazionale sospeso a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha confermato nei giorni scorsi il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, a una settimana dalle indiscrezioni fornite in tal senso da fonti governative giapponesi. Abe ha spiegato che le restrizioni verranno revocate anzitutto per i soli viaggi d’affari, a condizione che quanti entrano in Giappone risultino negativi al coronavirus e acconsentano a tracciare i loro spostamenti nel paese tramite il Gps dei loro smartphone. Tokyo conta su un progressivo ritorno alla normalità, anche per agevolare la ripresa del settore turistico nazionale. I quattro paesi sono stati individuati dal Giappone come primi nella lista per la normalizzazione del traffico aereo in virtù del loro tasso di contagi giornalieri particolarmente contenuto, e anche per le loro significative relazioni economiche con il Giappone. Ad oggi il Giappone vieta l’ingresso a chiunque abbia visitato quei paesi nei 14 giorni precedenti all’arrivo sul suolo giapponese. Thailandia, Vietnam e Australia sono tra i paesi che più contribuiscono al flusso di turisti internazionali verso il Giappone. I visitatori dalla sola Thailandia sono ammontati a 1,29 milioni nel corso del 2019. (segue) (Git)