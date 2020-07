Usa: Pelosi, Camera ritardi le vacanze e approvi misure di sostegno economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha detto oggi che ritarderà la pausa di agosto della Camera se sarà necessario, pur di raggiungere un accordo per rinnovare il sussidio di disoccupazione e altri aiuti economici in scadenza alla fine di questo mese. "Dobbiamo assolutamente farlo. Dobbiamo anche trovare un accordo. Il calendario è quello della gente degli Stati Uniti", ha detto Pelosi durante un'intervista con Jim Sciutto di "Cnn". La Camera è attualmente in sessione nelle ultime due settimane di luglio prima di una pausa che dovrebbe durare per tutto il mese di agosto. Ma con il Senato che dovrebbe essere attivo durante la prima settimana del mese prossimo, è possibile che i legislatori decidano di rimanere a Washington più a lungo, per concludere le trattative bipartisan tra le due camere. La legge sul coronavirus, promulgata a marzo, prevede 600 dollari in più a settimana per l'assicurazione contro la disoccupazione, ma senza l'intervento del Congresso il bonus scadrà alla fine di luglio. (Nys)