Coronavirus: Usa, 136.244 morti su 3.406.945 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 135.400 morti per Covid-19 su 3.336.154 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece quasi 13,2 milioni di contagi con oltre 575 mila morti. La maggior parte degli Stati Usa sta vedendo un aumento dei contagi. Florida, Arizona e California, in particolare, hanno stabilito record negli ultimi giorni per quanto riguarda i casi positivi segnalati.