Autostrade: fonti, proposta Aspi prevede "poderoso ingresso" Cdp in azionariato

- E' arrivata sul tavolo del Consiglio dei ministri la nuova proposta da parte di Autostrade per l'Italia al governo. A quanto si apprende la nuova proposta è stata presentata al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, dopo una lunga trattativa svolta nel corso della giornata di oggi. Secondo fonti concordanti, Cassa Depositi e Prestiti entrerebbe nell'azionariato di Aspi in posizione di maggioranza con quello che viene definito un "poderoso ingresso" superiore al 51 per cento. (Rin)