Usa: direttore dei Cdc, Trump e Pence dovrebbe indossare mascherine per dare l'esempio

- Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Robert Redfield, ha dichiarato martedì che il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti, Donald Trump e Mike Pence, dovrebbero indossare delle mascherine per dare l'esempio al pubblico e aiutare a combattere il coronavirus. Lo riporta il sito "The Hill". "Sono contento di aver visto il presidente e il vicepresidente indossare una mascherina questa settimana, e chiaramente nella loro situazione potrebbero facilmente giustificare il fatto che non ne hanno bisogno a causa di tutti i test che effettuano e non essendo loro infetti", ha detto Redfield durante un'intervista online. "Ma abbiamo bisogno di loro per dare l'esempio", ha aggiunto. Gli esperti di salute pubblica hanno esortato Trump a indossare una mascherina, osservando che potrebbe fare molto per incoraggiare i suoi sostenitori a fare lo stesso. Il presidente ha tuttavia indossato una mascherina in pubblico per la prima volta soltanto durante lo scorso fine settimana, quasi tre mesi dopo che i Cdc hanno emesso una guida che raccomandava l'uso di coperture per il viso quando non era possibile il distanziamento sociale. Trump aveva già sostenuto in precedenza di non avere bisogno di indossare una mascherina perché veniva regolarmente testato per il Covid-19.(Nys)