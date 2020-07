Usa: Trump critica Los Angeles per la "terribile decisione" di lasciare scuole chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso di mira i funzionari scolastici di Los Angeles per quella che ha definito una "terribile decisione": quella, presa durate questa settimana, di tenere le scuole chiuse per tutto l'autunno, in modo da contenere la pandemia di coronavirus in California. Trump ha detto durante un'intervista con l'emittente "Cbs" che è stato un "errore" per le scuole di Los Angeles rimanere chiuse, e ha chiesto una nuova leadership del secondo distretto scolastico più grande della nazione. "Direi a genitori e insegnanti che dovreste trovarvi una nuova persona - chiunque sia responsabile di questa decisione perché è una decisione terribile", ha detto. "Perché i bambini e i genitori stanno morendo anche per quel trauma... Le madri e i padri non possono andare al lavoro perché all'improvviso devono stare a casa a guardare il loro bambino".(Nys)