Brasile: piano del governo per nuove fonti energetiche include più centrali nucleari (4)

- I progetti Ppi sono trattati come una priorità nazionale e in virtù di questo status beneficiano di facilitazioni nell'ambito del conseguimento di permessi e certificazioni da parte delle agenzie pubbliche di controllo. La classificazione è un passaggio strategico per riprendere la costruzione del terzo reattore di Angra dos Reis, ferma ormai da decenni. Il ministro Bento Albuquerque nel corso della cerimonia per i primi cento giorni del governo Bolsonaro aveva annunciato l'intenzione del ministero accelerare sul lavori e completare la costruzione del reattore entro il 2026. Per favorire la ripartenza dei lavori, già prima di inserire il progetto nel Programma di partnership di investimento (Ppi), il governo aveva anche classificato il progetto di costruzione del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis come un progetto di infrastruttura prioritaria. La disposizione si traduce in vantaggi in termini di stanziamenti per la ripresa dei lavori ora fermi e anche per vantaggi per chi acquista obbligazioni emessi da Eletronuclear, dal momento che avrà accesso a benefici fiscali specifici. (segue) (Brb)