Ucraina: Georgieva (Fmi) a Zelensky, preservare l'indipendenza della Banca nazionale

- La direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha intrattenuto oggi un colloquio con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Oggi ho avuto una discussione aperta con il presidente Volodymyr Zelensky, preoccupato per le pressioni esercitate sulla Banca nazionale ucraina (Nbu)", ha dichiarato Georgieva secondo quanto riferito in una dichiarazione diffusa dall'Fmi. “La riforma della Nbu e le sue prestazioni negli ultimi cinque anni è una chiara storia di successo per l'Ucraina. Una Banca centrale indipendente aiuta la stabilità macroeconomica, sostiene la fiducia degli investitori e protegge il sistema finanziario, tutte condizioni preliminari cruciali per gli investimenti e la crescita. Le azioni politiche ridotte della Nbu sono state fondamentali per stabilizzare l'economia. La riuscita bonifica del settore finanziario, provocata da una frode, è anche merito del lavoro di vigilanza dell'Nbu", ha aggiunto la direttrice dell'Fmi. "È nell'interesse dell'Ucraina preservare l'indipendenza della Nbu ed è anche un requisito nell'ambito dell'attuale programma sostenuto dall'Fmi. Ho esortato - ha concluso Georgieva - il presidente Zelensky a seguire il corso di solide politiche monetarie e finanziarie - queste sono le chiavi per un investimento più forte e una crescita inclusiva".(Res)