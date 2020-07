Autostrade: Conte, o Aspi accetta condizioni del governo, o è revoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- O Autostrade per l'Italia accetta "entro stasera" le condizioni che il governo le ha già sottoposto oppure ci sarà la revoca. Sarebbe questa, a quanto si apprende, la posizione che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è determinato a tenere nel Consiglio dei ministri appena cominciato a Palazzo Chigi sul caso Aspi. "Non si può più tergiversare", avrebbe sottolineato il premier. Secondo alcune fonti, la società Autostrade per l'Italia (Aspi) dovrebbe recapitare al cdm una sua nuova proposta. (Rin)