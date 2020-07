Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia (Aspi) informa in una nota che prosegue il piano serrato di ispezioni e manutenzioni attuato da Autostrade per l'Italia nelle gallerie liguri, seguendo i più elevati standard di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si segnala che, qualora sia rilevata dagli ispettori la presenza di importanti difetti costruttivi, gli interventi di manutenzione devono essere attivati con immediatezza determinando il prolungamento della chiusura della tratta autostradale per alcuni giorni con conseguenti congestionamenti del nodo genovese. Per limitare i possibili disagi, prima di mettersi in viaggio, è dunque fondamentale consultare il sito di Autostrade per l'Italia per verificare l'agibilità delle tratte, seguire il canale Telegram di Myway "Autostrade per l'Italia - Liguria" o contattare il numero verde 840-04.21.21. (segue) (Com)