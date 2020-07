Brasile: piano del governo per nuove fonti energetiche include più centrali nucleari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla modernizzazione delle centrali idroelettriche, il Pne prevede che "L'aumento della capacità attraverso azioni di riqualificazione (con un aumento stimato dal 5 al 20 per cento della potenza installata) e incrementi di efficienza (grazie a una migliore progettazione e recupero della capacità di generazione) aumenterebbe la generazione di energia con effetti economici positivi per l'intero sistema". Il piano del governo sottolinea inoltre che quasi l'80 per cento del potenziale di generazione di energia idroelettrica è "bloccato" dalla presenza di aree protette, come terre indigene, territori di Quilombo o unità di conservazione (parchi nazionali). Il documento del ministero delle Miniere e dell'Energia evidenzia l'esistenza di "una sfida da perseguire da parte del governo" per soddisfare questi requisiti e rendere gli impianti vitali, il che dimostrerebbe che l'espansione idroelettrica dipende, a lungo termine, dalle "articolazioni istituzionali" e infine dal "miglioramento degli atti normativi" in grado di aggirare le tutele nei confronti dell'ambiente e delle comunità indigene. (Brb)