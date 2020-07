Usa: sondaggio presidenziale, Kanye West al due per cento delle preferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapper Kanye West ha ricevuto il due per cento dei voti in un sondaggio sui possibili candidati alla Casa Bianca, dopo che la star ha annunciato la sua discesa in campo politica. Lo riporta il sito "The Hill". Agli intervistati, la società Redfield & Wilton Strategies ha chiesto chi avrebbero votato alle presidenziali novembre. Il presunto candidato presidenziale democratico Joe Biden è risultato in vantaggio sul presidente Donald Trump, 48 per cento contro il 39 per cento. In una recente intervista a "Forbes", West - un tempo ardente sostenitore di Trump - ha detto che si è "tolto il cappello rosso", facendo riferimento al cappello contenente lo slogan più celebre di Trump - "Make America Great Again" - che in passato aveva indossato in pubblico. (Nys)