Sicurezza: Mauri (Pd), su decreto riunione fondamentale, mancano solo alcuni particolari

- Il viceministro all'Interno, Matteo Mauri, al termine del vertice sui decreti sicurezza che si è svolto oggi al Viminale afferma che quella odierna "è stata una riunione fondamentale. Abbiamo lavorato su un nuovo testo messo a punto dal ministro Lamorgese costruito sulla base delle proposte che i vari gruppi di maggioranza hanno avanzato nei precedenti incontri. Mancano ormai solo alcuni particolari, assicura in una nota. "I prossimi giorni saranno utili per approfondire alcuni aspetti tecnici da parte delle forze politiche, che verranno affrontati nella riunione della settimana prossima. Mentre si decide come cambiare in profondità le norme propagandistiche volute da Salvini, che hanno creato molti problemi, il Viminale - continua Mauri - sta ricostruendo un rapporto diverso e positivo con l’Europa e i Paesi del Nord Africa in tema di immigrazione. Affrontare senza propaganda ma con grande pragmatismo le politiche sull'immigrazione è l'unico modo per dare le risposte concrete che tutti si aspettano e che sono utili ai cittadini". (Com)