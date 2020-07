Migranti: Gelmini (FI), è problema, con Covid-19 a rischio salute cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla proroga delle misure anti-Covid, ha osservato: "Avete vietato ingresso e transito a 13 Paesi con modalità che si basano sul principio dell'isolamento fiduciario. Ma intanto dalle coste del Mediterraneo continuano ad arrivare migranti. Ed è un problema - ha aggiunto la parlamentare -, di cui tardivamente avete forse preso atto, che mette a rischio la salute delle Forze dell'ordine, dei volontari, della Protezione civile e dei cittadini tutti. Come del resto vi hanno detto due governatori di centrodestra, la presidente della Calabria, Jole Santelli, e il governatore della Sicilia, Nello Musumeci". L'esponente di FI ha, poi, proseguito: "Su questo argomento avremmo voluto che lei stasera ci offrisse soluzioni in grado di tutelare la salute di tutti e rassicurare i cittadini. Non è andata così: non sappiamo ancora se allestirete una nave per la quarantena, e di tutto ciò non ci meravigliamo - ha concluso Gelmini - anche perché ancora una volta avete dimostrato nei fatti di trascurare il rapporto con il Parlamento". (Rin)