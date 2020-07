Usa: amministrazione Trump revoca ordine di espulsione per studenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a otto cause federali e all'opposizione di centinaia di università, oggi la Casa Bianca ha revocato un ordine che avrebbe obbligato gli studenti internazionali a trasferirsi o a lasciare il paese se le loro scuole avessero tenuto le lezioni interamente online a causa della pandemia. Lo riporta il sito "Politico". La decisione è stata annunciata all'inizio di un'udienza in una causa federale a Boston promossa dalla Harvard University e dal Massachusetts Institute of Technology (Mit). Il giudice distrettuale, Allison Burroughs, ha detto che le autorità federali per l'immigrazione hanno accettato di ritirare la direttiva del 6 luglio e di "tornare allo status quo". Harvard e il Mit sono stati i primi istituti universitari a contestare l'ordine presidenziale, ma almeno altre sette cause federali sono state intentate da università e Stati che si sono opposti alla regola. Harvard e il MIT hanno sostenuto che i funzionari dell'immigrazione hanno violato le regole procedurali, emettendo le linee guida senza giustificazione e senza permettere agli studenti universitari di adeguarsi. (Nys)