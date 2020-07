Coronavirus: Usa, il vaccino Moderna dà risultati positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino sperimentale per il coronavirus sviluppato dalla società statunitense Moderna sta dando i primi risultati positivi, secondo quanto riportato in uno studio online pubblicato dal New England Journal of Medicine. Lo riporta il "Wall Street Journal". Le ricerche hanno mostrato che il vaccino ha indotto la risposta immunitaria desiderata per tutte le 45 persone testate - un gruppo più ampio rispetto ai dati preliminari che Moderna ha rilasciato a maggio - ed è stato generalmente sicuro e ben tollerato. "Questa è davvero una buona notizia", ha detto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, in un'intervista rilasciata oggi. L'istituto di Fauci ha co-sviluppato il vaccino Moderna e ha condotto lo studio. "I dati dello studio, per quanto piccoli siano i numeri, ci dicono abbastanza chiaramente che vaccino è in grado di indurre livelli abbastanza buoni di anticorpi neutralizzanti", ha detto Fauci. I ricercatori hanno detto di non aver trovato seri effetti collaterali al vaccino, anche se alcuni partecipanti hanno avuto dolori localizzati e sintomi come affaticamento, mal di testa e brividi. (Nys)