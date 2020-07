Autostrade: sospesa riunione Cdm, faccia a faccia Conte-Gualtieri per valutare proposta Aspi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata sospesa la riunione del Consiglio dei ministri per consentire una prima valutazione della nuova proposta giunta da Aspi che delinea un percorso di uscita graduale di Atlantia dall'azionariato. La proposta, a quanto si apprende, sarebbe incentrata su un percorso sul modello della public company, con l'ingresso di Cdp al 51 per cento, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi. In apertura del Consiglio dei ministri il presidente, Giuseppe Conte, aveva ribadito che Aspi doveva accettare "entro stasera" le condizioni che il governo le aveva già sottoposto oppure ci sarebbe stata la revoca perché "non si può più tergiversare". Arrivata la nuova proposta, frutto di una trattativa con il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, la seduta del Consiglio è stata sospesa ed è cominciata una riunione ristretta tra il presidente del Consiglio e il ministro dell'Economia. Tra i ministri presenti al Cdm, la responsabile dell'Agricoltura, e capodelegazione di Italia viva nel governo, Teresa Bellanova, non ha nascosto la sua irritazione "per il metodo" visto che, non solo il Cdm è stato sospeso per il faccia a faccia tra il premier Conte e il ministro Gualtieri, ma anche perché la nuova proposta di Autostrade per l'Italia (Aspi) non sarebbe stata ancora illustrata ai ministri. (Rin)