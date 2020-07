Usa: Trump, i bianchi sono uccisi più degli afroamericani dalla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato ci sono più bianchi che neri tra le persone uccise dalla polizia, e ha criticato un giornalista per aver chiesto perché ci sono ancora afroamericani che muoiono in custodia delle forze dell'ordine. "Lo stesso vale per i bianchi. Anche i bianchi. Che domanda terribile da fare", ha detto Trump a Catherine Herridge di "Cbs News". "Succede anche ai bianchi. E i bianchi sono di più, tra l'altro", ha specificato il presidente. I dipartimenti di polizia non hanno il compito di riportare le statistiche sulle uccisioni della polizia; tuttavia, vari studi hanno dimostrato che le uccisioni della polizia hanno un impatto sproporzionato sugli afroamericani. Un'analisi della "Washington Post" pubblicata all'inizio di questo mese ha rilevato come il tasso di uccisione degli afroamericani da parte delle forze dell'ordine è più del doppio di quello dei bianchi. I bianchi statunitensi, che costituiscono una quota maggiore della popolazione nazionale, subiscono più morti per mano della polizia in termini assoluti. Uno studio pubblicato dai ricercatori dell'Università di Harvard a giugno, che ha analizzato i dati dal 2013 al 2017, ha rilevato come gli afroamericani abbiano tre volte più probabilità dei bianchi di essere uccisi dalla polizia. (Nys)