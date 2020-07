Argentina: coronavirus, riapertura progressiva delle scuole a partire da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha annunciato la ripresa delle lezioni scolastiche a partire dal mese di agosto ma esclusivamente nelle province con minor circolazione del nuovo coronavirus e limitatamente alle scuole medie e licei. A dare la notizia oggi è stato il ministro dell'Educazione, Nicolas Trotta, che ha chiarito che la misura interessa inizialmente le località più piccole delle province di Tucuman, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Santa Fe, San Luis, Misiones e Corrientes. Il governo ha stanziato inoltre fondi per 2,3 miliardi di pesos (circa 30 milioni di euro) per le spese di adattamento delle infrastrutture ai nuovi protocolli - basati sul principio del distanziamento sociale - e per l'acquisto di prodotti di igiene e biosicurezza. "Le scuole che non garantiscano l'infrastruttura adeguata non apriranno", ha affermato Trotta. Il protocollo stabilisce inoltre l'uso obbligatorio delle mascherine per alunni e corpo docente. (segue) (Abu)