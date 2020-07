© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VarieIl sindaco di Civitavecchia Tedesco, l'assessore Galizia e i partner dell'iniziativa presenteranno la rassegna di incontri culturali-talk show "Fuori il Traiano" presso il foyer del Teatro Traiano, Civitavecchia - Ore 12.Presidio dei Verdi in piazza di Porta Pia, nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per esprimere contrarietà all’autostrada Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone. Saranno presenti i due co-portavoce dei Verdi del Lazio, Nando Bonessio e Laura Russo, i due co-portavoce dei Verdi di Roma, Silvana Meli e Guglielmo Calcerano. Presso piazza di Porta Pia, Roma - Ore 14.30.Presentazione del Piano strategico Virtual town meeting smart business. Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo, formazione e lavoro di Roma Capitale e Luca Montuori, assessore all'Urbanistica di Roma Capitale avvieranno un percorso di condivisione in modalità Town Meeting denominato 'Smart Business Futouroma' e ne illustreranno le conclusioni.Momento fondamentale del percorso il Town Meeting, un confronto che domani si svolgerà, in considerazione delle misure anti contagio, in remoto con circa 80 protagonisti di filiera, tra Atenei, associazioni di categoria, operatori e Istituzioni, collegati tramite una piattaforma online. Presso assessorato Sviluppo economico, via dei Cerchi, 6 Roma - ore 15Rappresentazione “Ulisse sbarca ad Ostia”; i 21 allievi del Teatro Patologico saranno protagonisti dell’iniziativa patrocinata dal Municipio X. Sarà presente anche l’attore Sebastiano Somma, testimonial dell’evento. Presso la spiaggia adiacente al porto turistico di Roma, in Lungomare Duca degli Abruzzi, Ostia – Ore 20. (Rer)