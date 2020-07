Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a chiusure per altri interventi sulla A10 Genova-Savona, chiusura, con orario 21-6, del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in entrambe le direzioni. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: a chi proviene da Genova ed è diretto a Savona, data la concomitante chiusura tra l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia ed entrare alla stazione di Varazze sulla stessa A10; a chi proviene da Savona ed è diretto a Genova, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Pra' e raggiungere il capoluogo ligure attraverso la viabilità ordinaria. (segue) (Com)