Fase 3: Gelmini (FI), stop divieti, adesso dare fiducia a italiani

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo in Aula a Montecitorio dopo le comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla proroga delle misure anti-Covid, ha osservato che "la prudenza non è mai troppa, ma vorremmo - ha proseguito - lanciare un appello a lei e al governo: riteniamo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani, di passare dalla stagione dei divieti a quella della responsabilità e della condivisione di buone regole sociali". L'esponente di FI ha aggiunto: "Per due mesi si sono bloccate tutte le attività, dalle grigliate abusive agli impenitenti ciclisti della domenica, sono stati schedati tutti quelli che prendevano un mezzo: eravamo sgomenti, la situazione in parte giustificava misure estremamente rigorose. Ora - ha segnalato la parlamentare - è venuto il momento di indirizzare i droni alla caccia dei delinquenti, degli spacciatori di droga e di morte e magari degli scafisti che, incuranti anche dei rischi sanitari, hanno visto nella volontà del governo di rivedere i decreti sicurezza, la fine di un serio contrasto all'immigrazione clandestina". Gelmini ha concluso: "D'altronde, per salire sui barconi che portano dalla Libia a Lampedusa, non viene rilevata la temperatura corporea come accade nelle nostre stazioni ferroviarie o nei nostri aeroporti". (Rin)