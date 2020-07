Brasile: piano del governo per nuove fonti energetiche include più centrali nucleari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, il paese ha solo due reattori nucleari in funzione, entrambi nella centrale di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro che rappresentano l'1,1 per cento della produzione nazionale di energia. L'ultimazione dei lavori al terzo reattore aumenterebbe questa quota all'1,2 per cento. Per questo motivo, lo scorso anno il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, aveva inserito il progetto di costruzione del terzo reattore della centrale nucleare di Angra dos Reis, nello stato di Rio de Janeiro, nell'elenco delle opere da realizzare nell'ambito del Programma di partnership di investimento (Ppi) del governo federale. In base al decreto firmato dal presidente Bolsonaro, Angra dos Reis beneficerà di un differente "modello giuridico e operativo" per il progetto, così come di un differente modello per favorire la realizzazione di "studi di tecnica, legale, economica e finanziaria, per consentire al partner di selezione competitiva privato". (segue) (Brb)