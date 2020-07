Austrade: Bellanova, no approssimazioni, serve rispetto per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dossier Autostrade non si può "intervenire in modo approssimativo, servono responsabilità e rispetto". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, capodelegazione di Italia viva nel governo. "Non possiamo intervenire in modo approssimativo - spiega Bellanova - servono responsabilità e rispetto per tutti". In un video Bellanova aggiunge: "Se dobbiamo, per fare dichiarazioni roboanti, sottoporre il Paese ad azioni risarcitorie che tutti dicono sarebbero tra i 20 e i 30 miliardi di euro, io consiglio a tutti il tempo per riflettere ed esercitare la funzione di governo che comporta anche assumere responsabilità dove magari ti porti delle critiche appresso. E' stata fatta un'analisi dei costi? E quali rischi questi costi si portano dentro? La posizione che noi sosteniamo con grande convinzione non è quella di difendere la famiglia Benetton: è quella di dire che in questo Paese non si può intervenire su materie economiche così delicate in modo approssimativo, né per questioni di principio. Bisogna rispettare le persone, bisogna rispettare l'impresa, bisogna rispettare le future generazioni", conclude Bellanova. (Rin)