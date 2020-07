Israele: migliaia di manifestanti protestano davanti alla residenza del premier Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di manifestanti si sono radunati nel tardo pomeriggio davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, a Gerusalemme, chiedendo le sue dimissioni per le accuse di corruzione. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, secondo cui altre manifestazioni separate hanno avuto luogo in contemporanea in tutto il paese. Alcuni manifestanti hanno tentato di superare le barriere di sicurezza poste intorno alla residenza, venendo respinti dalle forze di polizia che hanno anche eseguito diversi arresti. Le proteste hanno interessato anche altre zone delle città, con alcune centinaia di persone che hanno tentato di bloccare i binari della metropolitana leggera di Gerusalemme costringendo la polizia ad utilizzare idranti per disperdere la folla. Le turbolente manifestazioni di questa sera sono state guidate da attivisti dei gruppi anticorruzione che definiscono Netanyahu come "ministro del crimine" chiedendone le dimissioni. Uno degli organizzatori è il generale della riserve dell’esercito israeliano, Amir Haskel, il quale ha esortato la folla riunita il 14 luglio, 231mo anniversario della Rivoluzione francese, a "chiedere libertà, uguaglianza e fratellanza". Le proteste contro il premier hanno spinto diversi suoi sostenitori a scendere in piazza manifestando in suo favore. Netanyahu è accusato di frode e violazione della fiducia in tre casi distinti, nonché di corruzione in uno di essi. Il premier ha negato di aver commesso qualsiasi illecito e ha affermato che le accuse fanno parte di un tentativo dei suoi oppositori politici, media, forze dell'ordine e pubblici ministeri per rimuoverlo dall'incarico.(Res)