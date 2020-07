Rifiuti: commissione Lazio rinvia all'Aula esame del Piano regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il confronto in commissione poteva servire invece per sviscerare le criticità, in una sede ristretta e approfondita - aggiunge Cacciatore - . In Aula, tra l'altro, potrebbe anche arrivare la tagliola del provvedimento di giunta, che in un colpo solo farebbe decadere tutti gli emendamenti. Faccio presente come al momento del voto, la a situazione era questa: 4 consiglieri di opposizione e 4 di maggioranza. In tali condizioni la proposta di rinvio non sarebbe passata, visto il mio dichiarato voto contrario. Tra i lunghi interventi degli esponenti M5s, e dopo un confronto con i vicepresidenti per concertare la decisione, abbiamo proceduto al voto come annunciato. Solo che la leghista Cartaginese ha lasciato la seduta. Risultato: rinvio in Aula approvato. Spero che quanto accaduto oggi, contrariamente alle vicende sul pessimo Piano territoriale (Ptpr) dell'anno scorso, non apra ad accordi tra la maggioranza e centrodestra. Sarebbe - conclude Cacciatore - solo un danno i cittadini e per i territori del Lazio". (Rer)