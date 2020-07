Lavoro: Catalfo, riconvocato per lunedì prossimo tavolo su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, evidenzia che "l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha reso ancora più centrale il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. È quanto ho sottolineato oggi - continua l'esponente dell'esecutivo su Facebook - nell’ambito della presentazione della relazione annuale dell’Inail 2019 illustrata dal presidente Franco Bettoni alla presenza del presidente della Camera, Roberto Fico. Come è emerso dal rapporto, lo scorso anno le denunce all'Inail di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 1.156, in calo dell'8,5 per cento rispetto al 2018. I decessi sul lavoro accertati dall'Istituto sono 628, il 17,2 per cento in meno rispetto al 2018. Sempre troppi e troppo dolorosi". Catalfo, poi, prosegue: "In uno scenario imprevisto, come quello che stiamo vivendo, non si può prescindere dal far operare imprese e lavoratori in un ambiente sicuro e tutelato. È in quest’ottica che il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è impegnato negli scorsi mesi per la sottoscrizione, insieme alle parti sociali, dei protocolli che hanno garantito la sicurezza nei luoghi di lavoro durante l'epidemia. È essenziale sensibilizzare imprese e lavoratori verso una cultura della sicurezza, attraverso attività di informazione e formazione". (segue) (Rin)