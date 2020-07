Libia: Erdogan sente Trump, lavorare come alleati per garantire stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo statunitense, Donald Trump, incentrata sulla crisi in Libia e sui rapporti bilaterali. Lo ha riferito l'ufficio di presidenza di Ankara in una nota. "Il presidente ha parlato oggi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. I due leader si sono scambiati opinioni sulla situazione in Libia, hanno discusso di questioni regionali e legami bilaterali", si legge nella nota, secondo cui i due leader hanno anche concordato di lavorare “a stretto contatto come alleati” nel raggiungere obiettivi commerciali concordati per un valore di 100 miliardi di dollari e per garantire la stabilità permanente in Libia.(Tua)