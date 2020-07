Argentina: coronavirus, riapertura progressiva delle scuole a partire da agosto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la settimana scorsa le aziende farmaceutiche Pfizer (Stati Uniti) e BioNTech (Germania) hanno annunciato che l'Argentina è stata selezionata tra i paesi dove verrà portata avanti la sperimentazione su persone del vaccino contro il nuovo coronavirus. In una nota del governo si chiarisce che l'inizio delle prove sarà nel mese di agosto una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Amministrazione nazionale per il controllo degli alimenti e delle medicine (Anmat). L'annuncio è stato dato dopo l'incontro tra il presidente Alberto Fernandez, il direttore del programma argentino di investigazione del vaccino, Fernando Polack, ed il direttore generale di Pfizer Argentina, Nicolas Vaquer. La scelta dell'Argentina per portare avanti questi studi è stata fatta tenendo conto dell'esperienza scientifica e delle capacità operative dello staff di investigazione, l'epidemiologia della malattia e l'esperienza precedente nella realizzazione di studi clinici", ha detto Vaquer. (segue) (Abu)