Coronavirus: Usa, la first lady Melania Trump invita all'uso delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, oggi ha esortato i suoi concittadini a indossare la mascherina e a mantenere la distanza sociale "anche nei mesi estivi" per rallentare la pandemia di coronavirus, twittando una sua foto con una maschera. "Più precauzioni prendiamo ora più potremo essere un paese sano e sicuro in autunno", ha twittato Melania Trump. La first lady ha pubblicato in precedenza foto in cui indossava una mascherina, ed è stata vista indossarla in pubblico negli eventi ufficiali nelle ultime settimane. La presidente, invece, ha indossato una maschera davanti alle telecamere dei media per la prima volta sabato, mesi dopo che i funzionari della sanità pubblica hanno iniziato a incoraggiare il pubblico a farlo. I funzionari governativi e gli esperti di sanità pubblica hanno citato l'uso delle maschere come uno dei modi più efficaci per ridurre la diffusione del coronavirus, in particolare tra gli individui asintomatici. Gli Stati Uniti hanno segnalato 3,3 milioni di casi di coronavirus, più di ogni altro paese del mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, quasi 136 mila statunitensi sono morti a causa del virus.(Nys)