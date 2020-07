© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VarieProtesta degli operatori del 118 Lazio. Piazza Oderico da Pordenone, Roma – Ore 9- Dal disorientamento al rilancio. Presentazione della ricerca “Roma 2040. Per una nuova civitas” di Cresme per In/Arch Lazio che ha portato ad una approfondita analisi di Roma nel confronto con altre città europee al fine di strutturare un dibattito sullo sviluppo strategico della città, andando ad aprire un tavolo di confronto tra attori politici, pubblici e società civile, che possano avviare un’azione di riqualificazione del sistema organizzativo della città e del suo funzionamento. Previsti gli interventi di Luca Bergamo, vice sindaco di Roma con delega alla Crescita culturale; Roberto Morassut, sottosegretario del Ministero dell’ambiente; Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei deputati; Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio. Incontro sui piattaforma Gotowebinar – Ore 10L’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis presenta il primo rapporto dal titolo: “Il valore dell'agricoltura per l’economia e la società italiana post Covid-19. Il rapporto evidenzia l'importanza dell'agricoltura per il rilancio dell'economia e dell'occupazione nel post Covid-19. Alla presentazione saranno presenti: Giuseppe De Rita, presidente Censis; Giorgio Piazza, presidente di Enpaia; Francesco Maietta, responsabile welfare e politiche sociali Censis. Presso canale Youtube Ital TV- Ore 11.Presentazione Quadriennale d’arte 2020 a cura di Sarah Cosulich e Stefano Collicelli Cagol. Interventi di: Margherita Guccione - Direttore generale creatività contemporanea Mibact; Umberto Croppi, presidente fondazione La Quadriennale di Roma; Franco Bernabè, presidente onorario fondazione La Quadriennale di Roma; Cesare Pietroiusti, Presidente azienda speciale palaexpo; Sarah Cosulich, co-curatrice di Quadriennale d’arte 2020 e direttore artistico fondazione La Quadriennale di Roma; Stefano Collicelli Cagol, co-curatore di Quadriennale d’arte 2020 e curatore fondazione La Quadriennale di Roma; Fabio De Chirico, dirigente Mibact, Direzione generale creatività contemporanea; Ilaria Gianni, curatrice Premio AccadeMibact. Diretta streaming su Facebook: @Quadriennalediroma - Ore 11.Presentazione della seconda edizione del Festival della Commedia Italiana, che si svolgerà a fine luglio a Formia. Lo scorso anno sono stati ospiti, tra i tanti nomi, anche Stefania Sandrelli, Lino Banfi, Paolo Conticini e Valeria Marini. Presso Lido Bandiera, in via Tito Scipione 1, a Formia – Ore 11 (segue) (Rer)