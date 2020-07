Ue: “Sueddeutsche Zeitung”, premier olandese Rutte amministratore dei "Quattro parsimoniosi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, è “uno dei protagonisti del dramma per la ripresa dell'Ue dalla crisi del coronavirus” ed è considerato dagli Stati del sud dell'Ue “un avaro privo di stile”. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che definisce Rutte “l'amministratore” dei Quattro parsimoniosi. Si tratta di Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia, gli Stati membri secondo cui il fondo europeo per la ripresa dovrebbe prevedere esclusivamente prestiti da rimborsare e non anche sovvenzioni finanziate con debito emesso dalla Commissione europea. Inoltre, per i "Quattro parsimoniosi", ricorda la testata, gli aiuti dell'Ue contro la crisi dovrebbero essere vincolati al rispetto di condizioni da parte dei destinatari. Paesi Bassi, Austria, Danimarca e Svezia insistono poi affinché gli stanziamenti dell'Ue per la ripresa siano "sottoposti a severi controlli", riporta il quotidiano tedesco. Le posizioni di Rutte e del suo governo sono state accolte dalle critiche di diversi Stati membri, in particolare quelli più gravemente colpiti dalla crisi. (segue) (Geb)