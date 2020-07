Ue: “Sueddeutsche Zeitung”, premier olandese Rutte amministratore dei "Quattro parsimoniosi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi sono considerati “avari, persino cattivi”, osserva la “Sueddeutsche Zeitung”, non soltanto per motivi sostanziali, ma anche formali. Per esempio, durante le trattative sul bilancio europeo, Rutte venne colto a leggere una biografia del compositore polacco Frederic Chopin (1810-1849) perché, a suo avviso, “vi era poco di cui negoziare”. Tuttavia, vi sono motivazioni di interesse nazionale alla base delle posizioni dell'Aia. I Paesi Bassi sono un paese “geograficamente di dimensioni ridotte, con un'economia di media grandezza stretto tra Germania, Francia e Regno Unito, una nazione commerciale orientata all'esportazione con un livello di interesse corrispondentemente elevato in un mercato interno funzionante”, riporta la testata. Allo stesso tempo, i Paesi Bassi sono “desiderosi di impedire un'integrazione eccessivamente stretta in Europa perché avvertono il pericolo che una tale Unione sia troppo dominata da Berlino e Parigi”, osserva il quotidiano tedesco. (Geb)