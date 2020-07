Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito - spiega Aspi - il dettaglio del programma previsto per la prossima notte e i possibili scenari conseguenti ad eventuali ritardi o mancate riaperture delle gallerie per necessità di interventi, attuati secondo la classificazione di urgenza e i tipologici approvati dal Mit. Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa: sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Busalla in entrata verso Milano; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra' in uscita per chi proviene da Genova;sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Arenzano in entrata verso Savona; sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Genova. (segue) (Com)