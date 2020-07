Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle attività di ispezione e manutenzione nelle gallerie senza possibilità di corsia in deviazione sulla carreggiata opposta sulla A10 Genova-Savona chiusura, con orario 21-7, del tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze, verso Savona, per attività di ispezione delle gallerie "Mervalo", "Crevari" e "Borgonovo". In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, potrà entrare alla stazione di Varazze, sulla stessa A10, dopo aver percorso la SS1 Aurelia; chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Savona, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra', percorrere la SS1 Aurelia ed immettersi sulla A10 alla sta ione di Varazze in direzione di Savona; si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova. Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l'orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, oltre a mantenere gli itinerari alternativi segnalati, verranno adottati provvedimenti di regolazione del traffico pesante, volto a contenere i disagi anche sulla viabilità ordinaria. (segue) (Com)