Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova (4)

- Sulla A12 Genova- Sestri Levante chiusura, con orario 21-7, della stazione di Genova est in entrata e in uscita per attività di ispezione delle gallerie "Campursone I", "Campursone II" e "San Pantaleo". In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi. Data la particolare conformazione del tratto in cui sono presenti tali fornici, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l'orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarrà il consiglio di Genova Nervi come stazione di ingresso/uscita alternativa; chiusura, con orario 21:00-7:00, della stazione di Chiavari, in entrata e in uscita, per attività di ispezione della galleria "Della Moranda". In alternativa, si consigliano le stazioni di Lavagna e di Rapallo. Data la particolare conformazione del tratto in cui è presente tale fornice, non sarà possibile disporre una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel caso in cui, a seguito del monitoraggio notturno, si valutasse di proseguire oltre l'orario previsto le attività in galleria con ulteriori approfondimenti e/o interventi necessari. In tal caso, permarranno i suddetti consigli; si segnala che, con orario 22-6, sarà chiuso per altri interventi il tratto compreso tra Rapallo e Lavagna verso Livorno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Lavagna sulla stessa A12 da cui proseguire verso Livorno. (segue) (Com)