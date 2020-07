Liguria: Aspi, bollettino su attività di controllo e manutenzione direzione tronco Genova (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, chiusura, con orario 21-6, del tratto compreso tra l'allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi proviene da Genova ed è diretto in A26 dovrà percorrere la viabilità ordinaria per poi immettersi in A26 alla stazione di Ovada. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti che da Genova sono diretti in A26, dovranno immettersi sulla A7 da Genova ovest e raggiungere la A26 attraverso la Diramazione Predosa Bettole. (segue) (Com)