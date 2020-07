Brasile: piano del governo per nuove fonti energetiche include più centrali nucleari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di incremento della produzione nel settore nucleare brasiliano ha trascorso gli ultimi anni nel cassetto a causa del effetto negativo generato dal disastro di Fukushima in Giappone nel 2011. Già il governo dell'ex presidente Dilma Rousseff aveva però preso in considerazione la possibilità di una ripresa del programma, senza tutta via riuscire a rilanciarlo. Il ritorno del tema al centro dell'agenda coincide con l'elezione del presidente Jair Bolsonaro nel 2019 e la nomina dell'ammiraglio Bento Albuquerque, ex direttore generale del dipartimento di sviluppo nucleare e tecnologico della marina militare come ministro delle Miniere e dell'Energia. (segue) (Brb)