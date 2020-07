Fase 3: Crimi, Salvini irresponsabile, da lui ennesima menzogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, segnala che "la scelta del governo di prorogare le misure contro la diffusione del coronavirus è una decisione giusta, sacrosanta, ineccepibile. L'emergenza non è finita - continua il viceministro all'Interno su Facebook - e dobbiamo continuare a lavorare con il massimo impegno, prestando attenzione alle prescrizioni che tutelano la salute pubblica e mantenendoci vigili e pronti ad intervenire. Oggi in aula lo ha ribadito anche Danilo Toninelli. Vi invito - sottolinea il senatore del M5s - ad ascoltare il suo intervento, che fa chiarezza nel mare di Fake news quotidiane rilanciate da quegli irresponsabili che perfino in piena pandemia hanno sempre pensato a loro stessi e mai al bene comune. Irresponsabili come Matteo Salvini, che proprio oggi ha sparato l'ennesima menzogna - conclude Crimi -, arrivando ad affermare che l'emergenza Covid sarebbe 'finita'. Di produrre bufale, invece, lui non finisce mai". (Rin)