Hong Kong: Pompeo, preoccupazione per dichiarazioni Lam su legittimità primarie fronte democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato usa Mike Pompeo ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni del capo dell’esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, la quale ha avvertito che le votazioni per le primarie della fazione filo-democratica avvenute nel fine settimana potrebbero equivalere a un atto di sovversione ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. In una dichiarazione Pompeo ha affermato che Washington osserverà da vicino gli sviluppi a Hong Kong, in previsione delle elezioni del Consiglio legislativo, previste per il 6 settembre. Secondo quanto riferisce la stampa locale di Hong Kong, Lam ha spiegato che le autorità stanno indagando dopo aver ricevuto molte denunce. "Se lo scopo di queste cosiddette primarie è di raggiungere l'obiettivo finale di opporsi e resistere a ogni iniziativa politica del governo di Hong Kong, allora potrebbe rientrare nella categoria di sovversione del potere statale, che è ora uno dei quattro reati previsti dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale", ha affermato Lam. (segue) (Cip)