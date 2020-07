Lazio: Zicchieri (Lega), complimenti a nuovi responsabili provinciali Anci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti e buon lavoro a "Giorgio Greci e Antonio di Rocco per la nomina a responsabili di Anci Lazio, rispettivamente per le province di Roma e di Latina". Lo afferma in una nota Francesco Zicchieri, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore del partito nel Lazio. "Siamo certi che, insieme a tutto il direttivo e agli altri neo-responsabili provinciali, metteranno tutta la loro professionalità e le loro competenze a servizio del nostro territorio".(Com)