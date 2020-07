Difesa: conferenza “Caserme verdi”, strategie innovative tra ingegneria e architettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, presso la biblioteca storica di Palazzo Esercito, nel pieno rispetto delle limitazioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, la conferenza incentrata sul progetto “Caserme verdi” che ha coinvolto direttamente le categorie professionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore dell’Esercito. Alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo e del capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, il capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Salvatore Farina, ha aperto l’incontro ringraziando per la partecipazione tutti gli specialisti del settore progettuale e ingegneristico in grado di sfruttare le opportunità derivanti dal progetto. L’evento promosso dal Dipartimento delle infrastrutture dell’Esercito in collaborazione con la Task Force per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari della Difesa, ha avuto come focus l’ammodernamento del parco infrastrutturale di Forza armata, mediante il ricorso a strutture semplici e modulari, a basso impatto ambientale ed elevata efficienza energetica, al contempo rispondenti alle norme antisismiche, in cui far coesistere poli alloggiativi, aree addestrative, impianti sportivi, scuole e asili nonché spazi per il tempo libero aperti anche alle comunità locali. (segue) (Res)